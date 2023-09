El Govern comparteix «gairebé plenament» els objectius de Puigdemont i celebra que ara es decanti per la negociació

Plaja demana a Sánchez que perdi la «por» i «mogui fitxa»

Actualitzada 05/09/2023 a les 13:52

El Govern comparteix «gairebé plenament» la meta que ha exposat l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont a l'hora de negociar amb el PSOE la investidura del seu secretari general, Pedro Sánchez, com a president del govern espanyol. Ho ha dit en roda de premsa la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, que ha assegurat que els objectius exposats per Puigdemont des de Brussel·les són «gairebé idèntics» als de la Generalitat. «Coincideixen de ple amb els exposats pel president Aragonès des del primer dia», ha dit.



Trobada Díaz-Puigdemont

«Compartim plenament els objectius exposats i, per tant, el Govern creu que hi ha ara una oportunitat d'or perquè l'independentisme uneixi forces i forcem el govern espanyol cap a l'amnistia i el dret a l'autodeterminació», ha subratllat Plaja, que ha celebrat que «ara sí Junts es decanti cap a la via de la negociació». Segons la portaveu, l'executiu català defensa que l'amnistia i un referèndum són «la via més efectiva per avançar cap a la resolució del conflicte amb l'estat espanyol».Tot i això, ha advertit que l'amnistia «és un procés gradual» i que «cal anar arrossegant el govern espanyol perquè ells, per voluntat pròpia, no avançaran». És per això que ha reivindicat la negociació que ERC ha mantingut amb La Moncloa i que ha permès indultar els líders polítics condemnats pel referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i derogar el delicte de sedició. «Ells no volien ni reconèixer el conflicte polític i ho van fer, no volien reformar el Codi Penal i ho van fer i no volien parlar d'amnistia i forma ja part de la negociació», ha resumit.És per això que ha esperonat el president espanyol en funcions a «perdre la por» i li ha demanat que «mogui fitxa». «Els independentistes tenen els vots i Pedro Sánchez ha de decidir si els vol o prefereix regalar el govern a la dreta i a l'extrema dreta més rància», l'ha avisat.Puigdemont ha fixat en una conferència l'amnistia com a condició «prèvia» per començar a negociar un «acord històric» amb l'Estat i ha exigit l'»abandonament complet i permanent de la via judicial contra l'independentisme». L'expresident també ha dit que la negociació dependrà de l'autodeterminació, necessària per «resoldre el problema de fons».Plaja també ha valorat que la vicepresidenta espanyola en funcions Yolanda Díaz, líder de Sumar, es reunís dilluns amb Puigdemont al Parlament Europeu. «Celebrem la trobada», ha afirmat, perquè forma part de la «normalitat» de veure l'expresident amb un membre del Consell de Ministres espanyol.