Presó provisional per a tres dels detinguts per una narcollanxa trobada al Garraf i llibertat per als altres 13

L'embarcació duia 4.500 quilos d'haixix

Actualitzada 03/09/2023 a les 11:44

El jutjat d'instrucció 5 de Vilanova i la Geltrú ha dictat presó provisional, comunicada i sense fiança per a tres dels 16 detinguts aquesta setmana per la seva presumpta relació amb una narcollanxa localitzada al Garraf. Els altres 13 arrestats per la Guàrdia Civil han quedat en llibertat provisional i hauran d'anar al jutjat quan se'ls ho demani.