Junqueras avisa que l'amnistia és «el punt inicial i «imprescindible» per al referèndum

El líder d'ERC demana coordinació a Junts però celebra que «se sumin a l'estratègia de forçar l'Estat a negociar»

Actualitzada 03/09/2023 a les 11:49

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha avisat que aconseguir l'amnistia a través de la negociació amb el govern espanyol «no és el punt final de res, sinó que és el punt inicial». En una entrevista a 'La Vanguardia' ha subratllat que una hipotètica llei d'amnistia ajudaria a tenir unes condicions « d'igualtat» per negociar però ha advertit que no és «suficient». De fet, ha assegurat que acordar les condicions per a poder fer el referèndum és «imprescindible». També sobre com encarar les converses, Junqueras ha insistit a demanar «coordinació» a Junts perquè, segons creu, així seria «més fàcil» assolir els objectius.



Amnistia

Proposta d'Urkullu

De totes maneres, sí que ha celebrat que Junts s'hagi «sumat» a l'estratègia de «forçar l'Estat a negociar».Sobre el fet que Junts no es tanqui a negociar amb el PP, Junqueras afirma que «cadascú pot negociar amb qui vulgui». «Entenc que formacions que històricament s'han entès en moltes ocasions tinguin més facilitat, incentius o interès en dialogar, parlar o negociar», ha dit, i ha afegit que ERC «no té aquesta temptació».Junqueras ha explicat que l'amnistia és un pas «molt important» i «fonamental» per avançar en la resolució del conflicte polític però també ha destacat que és «rellevant» que el dret a decidir sigui sobre la taula de negociació.D'altra banda, Junqueras no veu amb bons ulls la possibilitat que l'amnistia inclogui els policies de l'1-O, com planteja Yolanda Díaz. «Hauria d'incloure tots els qui segur que no han comès cap delicte i que, tot i així, han estat condemnats o són perseguits. I quan un policia colpeja amb brutalitat un ciutadà pacífic que actua pacíficament és evident que està cometent un delicte aquest policia», ha argumentat.Junqueras també s'ha referit a la proposta plantejada pel lehendakari Íñigo Urkullu de pactar una «interpretació» de la Constitució sobre la qüestió territorial com a «forma flexible i creativa» de plantejar una sortida a l'actual «cruïlla política». El líder republicà s'ha mostrat «respectuós» amb la iniciativa però ha dit que, per a ERC, aquest marc «es queda petit i curt». «Entenem que els qui tenen un concert econòmic i moltes eines rellevants que desgraciadament nosaltres no tenim estableixin un marc de negociació que és perfectament comprensible», ha dit.