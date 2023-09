Els caçadors comencen una aturada indefinida per demanar canvis a la normativa de gosseres esportives

A la demarcació de Girona, l'han secundat un 50% de les colles de caça

Actualitzada 03/09/2023 a les 13:16

Els caçadors no han començat la temporada de caça aquest diumenge com tocaria per calendari, sinó que (després d'anunciar-ho el cap de setmana passat) han iniciat una aturada indefinida. Protesten perquè consideren que la llei és massa restrictiva i amenaça la caça. Per tornar a agafar les armes i ajudar a reduir la sobre població de senglars, demanen canvis en la normativa catalana sobre gosseres esportives i també poder fer les batudes sense entrebancs. El coordinador de Gossers de Catalunya, Sergi Rodríguez, defensa la tasca que fan per «controlar la població de senglars que és molt gran i sovint provoca accidents o destrosses».A la demarcació de Girona, l'aturada l'han secundat unes 75 colles (un 50% del total).