Les víctimes mortals en accidents a les carreteres catalanes baixen un 19% aquest mes d'agost

A la xarxa viària de Tarragona han mort fins al 31 d'agost 30 persones, 2 menys que el 2022 i el 2019

Actualitzada 01/09/2023 a les 11:59

Les víctimes mortals en accidents a les carreteres catalanes han baixat un 19% aquest mes d'agost, situant-se en 13. Segons el Servei Català de Trànsit, el balanç dels primers vuit mesos de l'any se situa en 104 persones que han perdut la vida en 92 accidents, un 10% menys que l'any passat (116 persones) i un 15% menys que el 2019 (122), any de referència per al compliment dels objectius de reducció de sinistralitat del Pla de Seguretat Viària. S'han reduït considerablement les víctimes mortals a l'AP-7. Pel que fa als ferits de gravetat, enguany se n'han registrat 491, un 9% menys que el 2019, però un 7% més que el 2022.



El 30% són xocs frontals

Es redueix la sinistralitat a l'AP-7

D'altra banda, l'N-340, l'A-2, l'N-II, la C-12, la C-17 i la C-32 han registrat 4 víctimes mortals cadascuna. Baixa la sinistralitat en 3 de les 4 demarcacions

A la xarxa viària de Tarragona han mort fins al 31 d'agost 30 persones, 2 menys que el 2022 i el 2019. Aquest agost 5 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres tarragonines. Des de l'1 de gener, les dues comarques amb més morts han estat l'Alt Camp (8) i el Baix Ebre (7). 4 persones han mort a l'AP-7 en el seu pas per terres tarragonines.



A la xarxa viària de Barcelona hi ha hagut 40 víctimes mortals, 9 menys que l'any passat i 12 menys que el 2019. Aquest mes d'agost ha mort 1 persona per accident de trànsit a la demarcació. Des que ha començat l'any, les comarques amb més víctimes mortals han estat el Vallès Oriental, amb 11 morts, i el Bages i el Baix Llobregat, amb 5 morts. A Barcelona destaca que de les 40 persones mortes 16 són motoristes. A les carreteres gironines, aquest any han mort 17 persones, 9 menys que l'any passat i 2 menys que el 2019. Aquest agost s'han registrat 3 víctimes mortals. L'Alt Empordà, amb 9 morts, és la comarca que més morts registrats aquest 2023. Més de la meitat de les víctimes a Girona són motoristes (9). A Lleida, han mort fins al 31 d'agost 17 persones, 8 més que el 2022 i 2 menys que el 2019. Aquest agost 3 persones han mort per accident de trànsit a les carreteres de la demarcació. L'Urgell (6 morts) i el Segrià (5 morts) són les comarques amb més víctimes mortals. A més, a Lleida, la gran majoria de víctimes mortals, 13, viatjaven en turisme, 2 eren motoristes, 1 conductor de camió i un ciclista. 8 de cada 10 morts, homes

De les 104 víctimes mortals registrades enguany, 86 són homes i 18 dones. D'aquests 86 homes, 60 eren conductors, però també destaca que 7 eren vianants (dels 9 vianants morts en tot l'any). De les 18 dones mortes, 9 eren conductores, 7 viatjaven de passatgeres i 2 eren vianants. Per edat, la franja que concentra més víctimes mortals és la de 45 a 54 anys, amb 20 víctimes i un increment del 25% respecte a l'any passat.

Durant aquest agost, un mes que registra una mobilitat molt elevada a les carreteres del país, 13 persones han mort a la xarxa interurbana. Això suposa un 19% menys respecte a l'any passat i un 38% menys respecte a l'agost del 2019.Enguany han mort a les carreteres catalanes 33 motoristes, el que representa el 32% de les víctimes mortals. L'any passat, fins al mes d'agost van perdre la vida 31 motoristes, i 37 en el mateix període del 2019.L'increment de la sinistralitat d'aquest col·lectiu va començar al març i s'ha fet més palesa als mesos de maig, juny i juliol, quan el 50% aproximadament de les víctimes mortals registrades van ser motoristes. Aquest mes d'agost, l'augment de motoristes morts ha frenat lleugerament.Pel que fa al conjunt de col·lectius vulnerables (motoristes, vianants i ciclistes), sumen prop de la meitat de víctimes mortals (44%) a les carreteres catalanes. Fins al 31 d'agost han mort també 9 vianants i 4 ciclistes. En comparació amb l'any passat això representa 4 víctimes menys pel que fa als vianants i el mateix nombre de ciclistes.Pel que fa al tipus de sinistre, en 64 dels 92 accidents hi havia implicat més d'un vehicle, això és el 70% dels accidents. Els xocs frontals (27) sumen el 30% del total dels accidents mortals. D'altra banda, hi ha hagut 28 accidents simples, amb un únic vehicle implicat.53 de les persones que van morir ho van fer en accidents de trànsit en dies feiner, i les 51 víctimes mortals restants van morir en cap de setmana o festiu.L'AP-7, amb 9 morts, és la via que ha registrat més sinistres mortals, tot i que es manté una clara reducció de les víctimes mortals d'aquesta via. L'any passat van morir 20 persones.