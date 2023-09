Activada l'alerta del pla Inuncat per previsió de pluges intenses a partir de dissabte

Les precipitacions poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques de les Terres de l'Ebre i els 30 a les comarques de Tarragona

Actualitzada 01/09/2023 a les 14:24

Protecció Civil ha activat aquest divendres l'alerta del pla Inuncat per la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) de pluges que poden ser intenses a partir de dissabte al migdia i fins diumenge. Segons el Meteocat, les precipitacions poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques de les Terres de l'Ebre i els 30 litres per metre quadrat en 30 minuts a les comarques de Tarragona i litoral i prelitoral central de Catalunya. Els xàfecs aniran sovint acompanyats de tempesta. Es preveu que l'episodi comenci dissabte al migdia i s'allargui dins diumenge al matí. A banda, aquest cap de setmana també s'estima un fort onatge al litoral sud.



Protecció Civil activa l'ALERTA del pla #INUNCAT per previsió de pluges intenses ⛈️ dissabte a la meitat sud



✅ Les comarques on hi ha més probabilitat que es superi el llindar de 40 l/m2 en 30 minuts són les de l'extrem sud



NOTA PREMSA https://t.co/pk0TlDDoTh pic.twitter.com/wWjjgEjrLF — Protecció civil (@emergenciescat) September 1, 2023

Segons l'SMC, a partir de diumenge al migdia i fins a la mitjanit s'espera maregassa, és a dir, onades de més de dos metres i mig, a la costa tarragonina, amb notable mar de fons de component est. Les autoritats demanen molta prudència especialment en activitats a l'aire lliure a les zones de costa així com allunyar-se de ports i espigons on trenquin fort les onades.