Tanquen una piscina de Catalunya per un brot de gastroenteritis

En breu realitzaran una anàlisi exhaustiva de les aigües i els seus entorns per poder fer el tractament oportú

Actualitzada 30/08/2023 a les 11:29

L'Ajuntament de Callús, en coordinació amb la Subdirecció Regional de Salut Pública de la Catalunya Central, ha tancat de forma definitiva la piscina municipal per un brot de gastroenteritis. Segons informen en un ban, la setmana passada ja es va tancar la piscina petita com a mesura preventiva després de conèixer diferents casos d'infecció gastrointestinal i la comunicació d'un usuari amb infecció per cripstosporidium. Actualment s'està traçant un mapa de persones que podrien haver estat infectades pel paràsit. Si bé la infecció pot ser asimptomàtica, en la majoria de casos comporta diarrees que poden durar en alguna ocasió fins a sis setmanes i ser més greus en cas de malalties cròniques o persones immunosupressores.El període d'incubació és d'un a dotze dies i el mecanisme de transmissió és fecal-oral -el fet d'empassar aigua lúdica afectada- així com la contaminació creuada de mans infectades i de superfícies.Segons el comunicat, «encara no s'ha trobat el causant últim de la infecció gastrointestinal que han patit o pateixen aquestes persones, sí que s'ha evidenciat que tots ells presenten simptomatologia compatible amb la infecció per cripstosporidium» i , per tant, es resol que les instal·lacions de la piscina poden estar compromeses amb el paràsit».Davant aquest fet, s'ha ordenat el tancament definitiu de la piscina a partir d'aquest dimecres a l'espera d'una anàlisi exhaustiva de les aigües i els seus entorns i poder fer el tractament oportú. També remarquen que des del consistori es disposa de tots els controls requerits pels criteris tècnics sanitaris i que s'ha actuat en tot moment de forma pro-activa amb la voluntat de protegir la població i seguint les indicacions de la Secretaria de Salut Pública.