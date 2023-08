En llibertat els quatre acusats de preparar un boicot a la Vuelta

Els prohibeix acostar-se a menys de 500 metres de les diferents etapes de la cursa al seu pas per Catalunya

Actualitzada 28/08/2023 a les 16:26

El jutjat de guàrdia de Solsona ha deixat en llibertat provisional els quatre detinguts per preparar presumptament un boicot contra la Vuelta Ciclista. La resolució també inclou un ordre d'allunyament mínim de 500 metres de les diferents etapes de la competició al seu pas per Catalunya. La causa està oberta pels delictes contra la seguretat vial, el medi ambient, grup criminal i desordres públics. Dissabte van ser detinguts per la Policia Nacional i aquest dilluns han passat a disposició judicial on els esperaven un centenar de persones que els han rebut amb crits de «Llibertat detinguts».L'advocada d'Alerta Solidària que els representa, Eva Pous, denunciava aquest matí una «vulneració flagrant al dret de defensa» perquè no sabien de què es tractava l'operació i perquè aquest dilluns han sabut que el jutge havia ordenat secret de sumari per possibles noves diligències.