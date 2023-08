La Policia Nacional escorcolla els habitatges dels detinguts per intentar boicotejar la Vuelta i s'endú ordinadors

Els quatre arrestats són d'Osona i han rebut aquest migdia la visita dels advocats d'Alerta Solidària

Actualitzada 27/08/2023 a les 12:26

La Policia Nacional ha escorcollat aquesta nit i matinada els habitatges dels quatre osonencs detinguts dissabte per intentar boicotejar la Vuelta al seu pas per Catalunya. Segons ha explicat aquest diumenge Martí Majoral, portaveu d'Alerta Solidària, la defensa no els ha pogut visitar fins aquest matí, quan està previst que se'ls prengui declaració. En les properes hores passaran a disposició judicial. Tal com ha dit en una concentració a la porta de la comissaria de la Verneda (Barcelona), els arrestats van estar presents durant l'escorcoll policial, que va durar quatre hores. Els agents van endur-se material informàtic. Les detencions es van produir al Solsonès, han explicat a l'ACN fonts policials.«No sabem exactament de què se'ls acusa, quina acció o com ho volien fer. Tampoc sabem si pertanyien a algun col·lectiu o grup», ha reconegut Majoral.