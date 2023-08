Catalunya encara la recta final de l'onada de calor

S'espera un descens «moderat» de la temperatura màxima i que la matinada de diumenge arribin les pluges

Actualitzada 25/08/2023 a les 14:07

Catalunya afronta la recta final de l'onada de calor i es preveu que aquest divendres hi hagi un descens «entre lleuger i moderat» de la temperatura màxima. Segons el Meteocat, això podria significar que baixi entre dos i quatre graus respecte ahir i que els màxims d'avui freguin els 37ºC però no s'arribi a superar els 40ºC. La temperatura màxima serà lleugerament més baixa en general, si bé baixarà moderadament a l'interior i al Pirineu. Amb tot, l'ambient serà calorós amb xafogor al litoral. L'avís per calor i per calor nocturna encara es mantindrà actiu durant la jornada. Aquest dijous la temperatura màxima es va assolir a Alcarràs amb 42ºC, tot i que a Lleida o Vinebre, entre altres, es va arribar als 41ºC. A Girona la màxima va ser de 39ºC, a Barcelona de 36ºC i a Tarragona de 33,9ºC.La nit passada, de dijous a divendres, s'han registrat temperatures mínimes molt elevades també, tot i que lleugerament més baixes que l'anterior. A Margalef-Priorat no s'ha baixat dels 27,6ºC mentre que A Barcelona-Raval la temperatura mínima ha estat de 27,4ºC. També destaquen les temperatures mínimes que s'han assolit a Malgrat de Mar (26,6ºC), Badalona (26,3ºC) o Vinebre (25,6ºC). A Tarragona la mínima ha estat de 25,2ºC, a Lleida 22,2ºC i a Girona de 19,8ºC.La situació pot canviar notablement a partir de la matinada de diumenge, quan durant les primeres hores del matí s'espera pluja entre feble i moderada, localment forta a qualsevol punt del país. A més, anirà sovint acompanyada de tempesta i localment de calamarsa o pedra. S'acumularan quantitats entre poc abundants, en general tot i que poden ser localment abundants.