El Govern prorroga un dia més les mesures especials per l'elevat risc d'incendis

Les restriccions vigents s'aplicaran fins dissabte a les 00 h

Actualitzada 24/08/2023 a les 12:32

Restriccions vigents

Pla Alfa de nivell 3 en 70 municipis

El Govern prorroga un dia més les mesures temporals extraordinàries davant l'elevat risc d'incendis en algunes zones del país atès que fins demà divendres continuaran les temperatures elevades i l'onada de calor. Així, segons s'ha publicat al DOGC, les mesures anunciades dilluns es prorroguen fins a les 00.00 hores d'aquest dissabte 26 d'agost, quan inicialment estava previst que fossin efectives fins a les 00.00 hores del divendres. Les restriccions o limitacions d'activitats afecten els municipis inclosos en el mapa de perill d'incendi forestal del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural que es troben en perill molt alt o extrem, així com els que tinguin activat el nivell 3 del Pla Alfa.Els Agents Rurals fan una crida a la prudència per evitar qualsevol situació de risc i es demanen a la ciutadania que no freqüenti el medi natural, especialment en hores de màxima insolació.Entre les mesures especials hi ha la prohibició d'activitats de lleure de tipus acampada, ruta i ruta esportiva, així com d'aquelles activitats esportives en el medi natural. També queden restringides les activitats vinculades a les colònies, estades i campus esportius i equivalents a l'entorn immediat de les edificacions on es faci la pernocta. De la mateixa manera, les activitats de casals de vacances i casals esportius queden restringides al nucli de població del municipi on es realitzen.A banda, se suspenen les obres i intervencions a la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya i als seus vorals i es limita la circulació motoritzada en el medi natural amb l'excepció dels residents o les activitats que per la seva naturalesa siguin inajornables.A més, als terrenys forestals i a la franja de 500 metres que els envolta, als municipis afectats, també s'aplica la prohibició d'encendre foc en tota mena d'espais oberts, en les àrees de descans de la xarxa de carreteres i en les zones recreatives i d'acampades. També es prohibeix l'ús de material pirotècnic, llençar o abandonar objectes de combustió o que puguin provocar un incendi. A més, s'aplica la restricció de l'ús de bufadors, serres radials i similars a menys de 500 metres de zona forestal i a menys de 50 metres de terrenys agrícoles.La Direcció General d'Agents Rurals manté vigent el Pla Alfa de nivell 3 per avui a 70 municipis de 13 comarques i manté les restriccions d'accés a 7 espais naturals: Garraf, Montsant, Montmell-Marmellar, els Ports, Montsec d'Ares, Montsec de Rubies i Baronia de Rialb. Mentre duri l'activació, els Agents Rurals es destinen exclusivament a la prevenció d'incendis forestals, i es reforça la vigilància aèria.Per la seva banda, Protecció Civil de la Generalitat manté activada l'Alerta del Pla d'emergències per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT) per l'elevat risc d'incendi forestal que es manté molt alt en molts punts de Catalunya. Des de Protecció Civil es demana trucar ràpidament al telèfon d'emergències 112 en cas de veure foc o fum.Els Bombers de la Generalitat, al seu torn, mantenen el nivell M1 de reforç dels torns d'avui i de demà que, en cas d'una situació previsible de risc, consisteix en la mobilització preventiva del personal lliure de guàrdia.Avui dijous, totes les Regions d'Emergències, excepte la Metropolitana Nord, estan a un nivell de risc d'incendi forestal de 5 sobre 6. Amb aquesta escala, el Grup d'Actuacions Forestals (GRAF) identifica els tipus d'incendis que es poden produir. Així, el nivell 5 correspon als focs que es propaguen amb molta intensitat i a velocitats molt altes, llancen focus secundaris més enllà de 500 metres del front de foc principal i cremen les capçades dels arbres. És previst que aquesta situació, que s'avalua a diari, també es perllongui durant tota la jornada de demà divendres.El nivell 5 determina el reforç amb tres bombers més en sis parcs professionals de totes les Regions d'Emergències afectades. A la Regió d'Emergències Metropolitana Nord, en nivell 4, es reforçaran sis parcs de professionals amb dos bombers més. En paral·lel, també es reforça el quadre de comandaments en totes les Regions i totes elles han de garantir l'operativitat de les Unitats de Comandament Mitjanes (UCM). Mentrestant, el Grup d'Actuacions Forestals (GRAF) continua fent rutes aèries diàries per detectar possibles incendis de llamp, especialment després de les tempestes seques de les darreres hores a la meitat nord del país. I monitoritzen el grau d'humitat de les zones ja cremades en els incendis més recents amb l'objectiu de saber si hi pot haver alguna revifalla.