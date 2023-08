Protecció Civil no descarta el tancament de més parcs naturals davant el risc d'incendi

Imma Solé demana avisar de seguida al 112 si es veu una columna de fum

Actualitzada 22/08/2023 a les 13:10

Protecció Civil no descarta el tancament de més parcs naturals davant l'episodi de calor i el risc d'incendi. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha explicat a Catalunya Ràdio que s'està fent seguiment de la situació des de la setmana passada i ha avisat que s'ha de vigilar perquè al llarg de l'episodi actual es poden requerir «altres mesures de tancament» d'altres espais. «Ens hem d'anar informant», ha dit. Així, a més dels parcs ja afectats -el Garraf, el Montsant, el Montmell-Marmellar, els Ports, Montsec d'Ares, Montsec de Rubies i la Baronia de Rialb- d'altres com Montserrat o el Montseny també podrien tenir els accessos restringits en els propers dies.Solé ha insistit que cal anar «molt amb compte» perquè hi ha un elevat risc d'incendi i els boscos pateixen una situació hídrica «molt estressant». Per això, ha subratllat que la ciutadania ha de fer tot el possible perquè no comenci cap foc i avisar «de seguida» el 112 si es veu una columna de fum.Solé ha apuntat que les mesures preses busquen bàsicament que no hi hagi una encesa de foc però també evitar que hi hagi persones vulnerables en un espai sensible davant una situació greu d'incendi. En paral·lel, ha aconsellat reduir les activitats al medi natural i evitar fer activitat física intensa en les hores de més calor.