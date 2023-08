La quimioteràpia i la immunoteràpia combinades poden atacar el càncer de pulmó i la metàstasi al cervell

Un assaig clínic demostra que la combinació pot mantenir «estables» els tumors cerebrals durant set mesos

Reducció parcial o total la malaltia

Un equip d'investigadors de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), l'Institut Català d'Oncologia l'Hospital de Bellvitge ha dut a terme el primer assaig clínic dirigit a pacients amb càncer de pulmó amb metàstasi al cervell no tractades. L'assaig, publicat aquest dimarts a la revista Journal of Clinical Oncology, demostra que la combinació de quimioteràpia i immunoteràpia aplicada des del moment del diagnòstic és eficaç tan al pulmó com al cervell. Segons els investigadors, això permet atacar els dos fronts des d'un inici, mantenint estables els tumors del cervell durant set mesos, moment en què la radioteràpia cranial passarà a ser necessària.En la publicació sobre l'assaig, els investigadors expliquen que el càncer de pulmó és el tumor sòlid que més habitualment fa metàstasi al cervell. Segons indiquen, gairebé un quart dels pacients diagnosticats en presenten en el moment del diagnòstic, i en la majoria dels casos, abans d'administrar un tractament que actuï a tot el cos, es tracten les metàstasis del cervell amb radioteràpia cranial. Precisament, segons apunten, la radioteràpia cranial pot endarrerir l'aplicació del tractament sistèmic, fet que «té un impacte negatiu en el funcionament neurològic, en especial quan la disseminació del tumor obliga a aplicar radioteràpia a tot el cervell».Davant d'això, el doctor Ernest Nadal, cap del grup de recerca en tumors toràcics de l'IDIBELL i l'Institut Català d'Oncologia, i líder de l'assaig, celebra que l'estudi demostri que la combinació de quimio-immunoteràpia demostri ser «tan eficaç a nivell cerebral com a la resta del cos, fet que permet posposar l'ús de la radioteràpia cerebral». «Podem seguir administrant la quimio-immunoteràpia inclús quan s'ha hagut d'administrar la radioteràpia, permetent-nos actuar sobre la malaltia de tot el cos en tot moment», assenyala.L'assaig, en fase 2, ha estat promogut pel Grup Espanyol de Càncer de Pulmó i s'hi ha inclòs 40 pacients a qui se'ls ha administrat Carboplatí i Pemetrexed com a quimioteràpia, combinat amb Atezolizumab, un anticòs que estimula la capacitat del sistema immunitari per atacar les cèl·lules canceroses.Amb tot, els resultats de l'estudi mostren que amb la quimio-immunoteràpia gairebé tots els pacients que responen a nivell sistèmic també ho fan a nivell cerebral. De fet, més del 40% dels pacients redueixen parcialment o totalment la malaltia. A més, manté estables les metàstasis del cervell uns 7 mesos, més del doble que amb el tractament convencional.«Fins ara als pacients amb metàstasi cerebral se'ls excloïa dels assajos clínics si no havien sigut tractats prèviament amb radioteràpia cerebral. Nosaltres volíem dissenyar una aproximació terapèutica específica per ells. Per aquest motiu hem posat gran atenció en els efectes que tenia en el cervell aplicar el tractament sistèmic des d'un inici i posposar la radioteràpia», explica el doctor Jordi Bruna, autor de l'article, i cap del grup de recerca en Neuro-Oncologia de l'IDIBELL.