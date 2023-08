La temperatura només ha baixat de 20 graus al Pirineu, punts del Prepirineu, la Serra de Prades i comarques gironines

Actualitzada 22/08/2023 a les 10:30

Bon dia! Continuem amb matinades molt càlides. La temperatura mínima només ha baixat de 20ºC al Pirineu i a punts del Prepirineu, la Serra de Prades i les comarques gironines. Destacquen els 27,8ºC de Barcelona-Raval, els 27,4ºC de Badalona-Museu o els 26,9ºC de Vilanova de Meià. pic.twitter.com/CLiDZBGosg — Meteocat (@meteocat) August 22, 2023

Continuen les matinades molt càlides a la major part de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), s'han registrat temperatures mínimes de 27,8ºC a Barcelona-Raval, 27,4ºC a Badalona-Museu o 26,9ºC a Vilanova de Meià. És a dir, que al Raval de Barcelona o a Badalona-Museu la temperatura nocturna no ha baixat dels 27 graus. En altres punts com Terrassa (25,5), Banyoles (24,3), Torres de Segre (24,6) o Tarragona (24,3), ha rondat els 25ºC. La temperatura mínima només ha baixat de 20ºC al Pirineu i a punts del Prepirineu, la Serra de Prades i les comarques gironines.També hi ha molts punts on entrada la nit, a les dotze, la temperatura era molt elevada. És el cas, per exemple, de l'estació Barcelona-Raval, que marcava 29,4ºC i una humitat relativa del 60%.Segons el Meteocat, aquest dimarts s'espera un temps molt semblant al d'ahir, amb un cel serè i temperatures molt altes al migdia, de nou amb màximes entre els 38ºC i els 40ºC a l'interior.