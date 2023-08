L'onada de calor s'allargarà fins divendres amb temperatures de més de 40 graus en alguns punts

El Meteocat manté activat el perill per calor intensa nocturna al litoral català

Actualitzada 21/08/2023 a les 14:35

L'onada de calor per la qual està travessant Catalunya s'allargarà fins divendres amb temperatures que superaran els 40 graus a diversos punts del territori. Davant d'aquesta previsió, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat avisos per calor amb categoria de perill alt en la majoria de les comarques per aquest dilluns i dimarts. Precisament, durant la matinada d'aquest dilluns s'han registrat temperatures extraordinàriament càlides. Segons ha informat el Meteocat, gran part del territori ha viscut una nit tropical, amb mínimes per sobre dels 20 graus, o una nit tòrrida, amb mínimes per sobre dels 25 graus. A Portbou (Alt Empordà) s'ha registrat la mínima més elevada de la nit, amb 30,3 graus.Davant la previsió que les temperatures, tant les mínimes com les màximes, augmentin durant les properes hores i dies, el Meteocat ha activat avisos per calor intensa amb categoria de perill alt en la majoria de les comarques del territori per aquest dilluns i dimarts. També manté activat el perill per calor intensa nocturna al litoral català. Segons el Meteocat, la predicció meteorològica indica que l'onada de calor serà «persistent i extensa», i que es mantindrà «com a mínim» fins divendres.Així, en les properes hores, a punts de Ponent, la temperatura màxima és probable que se situï entre els 39ºC i els 41ºC. Al Pirineu, els valors màxims fregaran els 38ºC, i a la resta del territori entre 35ºC i 38ºC. De fet, aquest passat diumenge ja es van superar els 40 graus a diversos indrets del territori, com és el cas d'Albesa, que va registrar la temperatura més elevada del dia, amb 40,7ºC. També es va superar el llindar dels 40 graus a la Femosa de Lleida, Castellnou de Seana, Vinebre, Seròs, Artés, Alcarràs i Gimenells.

Es tracta de la primera onada de calor d'aquest estiu a Catalunya, ja que els tres episodis de calor intensa observats fins ara havien durat entre un i dos dies, i no és fins que se superen els llindars de calor intensa almenys tres dies consecutius quan es considera onada de calor.

La previsió del Meteocat indica que a partir de dissabte la temperatura iniciarà un «clar descens», alhora que arribaran precipitacions, tot i que encara hi ha un grau d'incertesa elevat en referència a la quantitat i extensió.

Municipis en risc molt alt o extrem d'incendi

ℹ️ Actiu el nivell 3️⃣ del #PlaAlfa per elevat perill d'incendi a 7️⃣0️⃣ municipis de #Catalunya.



Restringim l'accés a Baronia de Rialb, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, Montsant, Montmell-Marmellar, Garraf, Els Ports.



⚠️ Extremeu les precaucions al medi natural. https://t.co/LWvBCPTgqy — Agents Rurals (@agentsruralscat) August 21, 2023

A causa de l'onada de calor, una trentena de comarques de Catalunya es troben en risc alt o molt alt d'incendi forestal des de diumenge. Protecció Civil ha fixat el nivell 3 del Pla Alfa en 70 municipis de 13 comarques amb un perill molt alt o extrem d'incendis, ha elevat a 35 les comarques al nivell 2 amb un perill alt o molt alt, i n'ha deixat 4 al nivell 1, amb un perill alt o moderat.En el cas de les zones amb un nivell màxim, el 3, des de la matinada d'aquest dilluns han quedat tancat els accessos als parcs naturals. Els parcs naturals que en quedaran afectats són el Garraf, el Montsant, el Montmell-Marmellar, els Ports, Montsec d'Ares, Montsec de Rubies i la Baronia de Rialb.Per tant, Protecció Civil durà a terme controls d'accessos per evitar la presència humana en aquests espais amb dos objectius: d'una banda, per reduir el risc que es produeixi una ignició –el 90% dels incendis a Catalunya són d'origen antròpic, és a dir, causats d'una manera o altra per l'activitat humana–, i de l'altra, evitar que hi hagi persones en situació vulnerable a la zona en cas que es declari un incendi forestal. Mentre duri l'activació, els agents rurals es destinaran exclusivament a la prevenció d'incendis forestals, i es reforçarà la vigilància aèria. Així mateix, es fa una crida a la prudència per evitar qualsevol situació de risc, i es demana a la ciutadania que no es freqüenti el medi natural, especialment en hores de màxima insolació.De fet, Protecció Civil ha anunciat aquest diumenge a la nit que posava en alerta el Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (Infocat) davant del risc d'incendi forestal que auguren «extrem» pràcticament tota la setmana. La decisió s'ha pres en una reunió del Comitè Tècnic del pla Infocat, format per tots els cossos d'emergències i organismes implicats. Protecció Civil també ha demanat a la ciutadania que extremi les precaucions prop de zones boscoses i que, en cas de veure foc o fum, s'avisi ràpidament al telèfon d'emergències 112.