Avís de calor intensa a Catalunya, especialment diumenge

Protecció Civil recorda la importància de prendre mesures d'autoprotecció

Actualitzada 18/08/2023 a les 12:52

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per calor nocturna intensa ⚠



➡ Ds. i dg. de 02:00 a 08:00 h



➡ Llindar que es pot superar: percentil 98



➡ Grau de perill màxim: 1/6



El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill per calor intensa a partir de dissabte. Mentre que dissabte la calor intensa es notarà sobretot en algunes comarques diumenge es notarà a tot Catalunya en les hores centrals, entre les 12 i les 18 h. A més, també hi ha un avís de calor intensa a les nits a tot el litoral i prelitoral a partir d'aquesta matinada.Davant aquesta previsió, Protecció Civil recorda la importància de prendre mesures d'autoprotecció per evitar patir els efectes de la calor. Entre els consells de protecció hi ha beure aigua fresca durant tot el dia, evitar el sol directe, estar en llocs climatitzats i no sortir durant les hores de més calor.Per la seva banda, des de Bombers i coincidint amb el Dia Mundial de la Prevenció d'Incendis Forestals, recorden la importància de cuidar els boscos i extremar precaucions per evitar possibles focs.