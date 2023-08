Principi d'acord entre JxCat i PSOE pel català al Congrés

Els set diputats de JxCat són clau per a decantar la balança cap a Francina Armengol com a presidenta de la cambra

Actualitzada 17/08/2023 a les 09:48

Gestos del PSOE

JxCat i el PSOE han arribat a un principi d'acord per a la presidència de la Mesa del Congrés, a falta d'acabar de tancar un punt. El partit de Jordi Turull ha celebrat una executiva per fixar el sentit de vot en el temps de descompte, ja que la sessió constitutiva de la cambra baixa comença a les 10 del matí. Entre els acords hi ha l'ús del català al Congrés, la reobertura de la comissió d'investigació sobre les «clavegueres de l'Estat» i la creació d'una comissió d'investigació sobre els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17-A.Els 7 diputats de la formació independentistes són fonamentals per activa o per passiva per a decantar la balança cap a una banda o cap a l'altra. Hi ha dues candidates, Armengol (PSOE) i Cuca Gamarra (PP), que hi arriben empatades a 171 vots.Des de les eleccions del 23-J, Junts ha mantingut les converses i negociacions per a la Mesa del Congrés en l'absolut hermetisme. Un silenci autoimposat que ha esquerdat l'expresident Carles Puigdemont, aquest dimecres a través de Twitter, en advertir el PSOE que «calen fets comprovables abans de comprometre cap vot», ja sigui per la Mesa o per a una eventual investidura.Durant les últimes hores s'havien intensificat els gestos per part del PSOE per a intentar aconseguir els vots independentistes. Una bona prova d'això la situen en l'elecció de l'expresidenta balear Francina Armengol, fidel a Pedro Sánchez, com a candidata a la presidència del Congrés. Un nom amb bona acollida a les files de Sumar però també entre les files nacionalistes i independentistes. Com a cap de l'executiu balear va destacar per les bones relacions amb la Generalitat i per oposar-se a l'aplicació del 155.També el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, va allargar la mà aquest dimecres en comprometre's a «desplegar» l'ús del català a les institucions europees durant la presidència espanyola de la UE.