El Govern rebaixa a 5 els immobles per ser gran tenidor

Capella diu que la llei estatal de l'habitatge podria entrar en vigor aquest agost a Catalunya

Actualitzada 16/08/2023 a les 14:34

El Govern ha reduït de 10 a 5 el nombre d'immobles per ser gran tenidor. Aquesta és una de les novetats que el Departament de Territori ha inclòs en la memòria de la llei de l'habitatge, que aquest mateix dimecres enviarà al Ministeri de Transports. La consellera de Territori, Ester Capella, ha assegurat que amb la rebaixa es posarà més habitatge en el mercat de lloguer assequible. Després d'estudiar la quarantena d'al·legacions rebudes, el Departament de Territori també ha deixat fora de la definició de gran tenidor als promotors de lloguer social. Ara el govern espanyol ha de donar el vistiplau per tal que la llei de l'habitatge es pugui començar a aplicar a Catalunya. Segons Capella, la normativa podria entrar en vigor aquest agost.«Catalunya ha posat l'accelerador per garantir el dret a l'habitatge», ha dit la titular del Departament de Territori. D'aquesta manera, el govern ha enllestit tots els tràmits per tal que la normativa que ha de regular el preu dels lloguers pugui ser una realitat a Catalunya. Un cop remesa la memòria definitiva al Ministeri de Transports, el govern espanyol té l'última paraula perquè la norma aprovada al maig al Congrés dels Diputats sigui efectiva. Capella ha demanat al govern espanyol que «posi l'accent i l'accelerador on toca». Un cop l'executiu de l'Estat respongui, la vigència de la declaració de zona tensionada serà de tres anys i es podrà prorrogar per anualitats.La principal novetat que incorpora la memòria definitiva del Govern és què es considera un gran tenidor. L'executiu proposa que ho siguin els propietaris de cinc o més immobles urbans per tal d'augmentar «de forma notable» l'habitatge de lloguer assequible. «Estàvem analitzant si aprofitàvem que la llei estatal ho permet i hem detectat que aquesta opció es posa al mercat de lloguer assequible molt més habitatge», ha justificat Capella. Segons els càlculs de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, un 7,7% de tots els habitatges de lloguer són de propietaris que en tenen entre 6 i 10.També s'exclouran de la definició de gran tenidor els promotors de lloguer social. Capella ha precisat que els promotors socials que es dediquen només a la venda d'habitatge sí que es consideraran grans tenidors.El Departament de Territori ha desestimat la resta d'al·legacions presentades, de manera que es manté el mapa de 140 municipis que es consideren zona de mercat residencial tensionat i, per tant, podran regular el preu del lloguer. En aquests municipis hi resideixen 6,2 milions de persones, un 80,6% de la població de Catalunya, i hi ha pràcticament totes les localitats de l'àmbit metropolità de Barcelona, les quatre capitals, part de les comarques costaneres i d'altres de muntanya com Ripoll, Puigcerdà, Mollerussa, Solsona o Torelló, entre altres.Capella ha assegurat que el desplegament de la llei estatal de l'habitatge per part del Govern «no és una contradicció» amb el fet que el grup parlamentari d'ERC registrés fa una setmana una proposta de resolució que aposta per recórrer la normativa. «Catalunya farà el que li toca fer sempre, defensar les seves competències, lluitar-les fins al final i aplicar les que li són pròpies», ha subratllat la consellera. Així mateix, ha admès que li hauria agradat més que la llei catalana hagués continuat en vigor. «Era la que donava resposta absoluta a la situació d'emergència en matèria de contenció de rendes», ha sentenciat.