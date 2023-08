Controlat l'incendi forestal del Rosselló, que ha cremat 500 hectàrees

Més de 650 bombers han lluitat aquesta nit contra el foc, que va obligar a evacuar 3.500 persones de diversos càmpings

Actualitzada 15/08/2023 a les 10:00

Disset bombers ferits

Un càmping, cremat

Els bombers han aconseguit controlar aquesta matinada l'incendi forestal a la Catalunya del Nord. El foc, que es va iniciar aquest dilluns a la tarda entre Sant Andreu de Sureda i Argelers, al Rosselló, ha afectat una superfície de 500 hectàrees, ha cremat una desena de cases i va obligar a evacuar 3.500 persones; la majoria, turistes que s'allotjaven càmpings de la zona. Aquesta mitjanit, però, molts d'ells ja han pogut tornar-hi. Més de 650 bombers s'han mobilitzat durant tota la matinada per lluitar contra les flames. A primera hora del matí, els efectius aeris s'han tornat a reincorporar a les tasques d'extinció. Tot i que el foc estigui perimetrat, el prefecte Rodrigue Furcy es mostra prudent perquè hi pot haver risc de represa.L'incendi a la Catalunya de Nord es va declarar ahir poc després de les cinc de la tarda. Les flames, que van començar a prop del poble de Sant Andreu de Sureda, es van estendre ràpidament, inflamades per la calor intensa, la vegetació seca i el vent, que va bufar amb cops de fins a 80 quilòmetres per hora.El foc va afectar una àrea periurbana, marcada també per la presència de turistes. La proximitat de les flames als nuclis va obligar a desallotjar unes 3.500 persones. La majoria, turistes que s'allotjaven a quatre càmpings. Es van obrir set sales d'acollida entre Argelers, Sureda i Sant Andreu per acollir els desallotjats per l'incendi.Durant tota la tarda, més de 400 bombers i catorze mitjans aeris -entre els quals, vuit avions Canadair- van estar intentant contenir les flames. Amb l'arribada de l'ocàs, i després que els mitjans aeris es retiressin, el dispositiu d'extinció terrestre es va reforçar amb més efectius arribats d'altres regions, fins arribar a sumar més de 650 bombers.Al llarg de la matinada, els bombers han aconseguit estabilitzar el perímetre de l'incendi i evitar que creixés més. Les flames han calcinat 500 hectàrees, han afectat una trentena de cases i n'hi ha hagut vuit que s'han cremat. En una compareixença davant els mitjans, aquest matí el prefecte dels Pirineus Orientals, Rodrigue Furcy, s'ha mostrat prudent, perquè tot i que el foc estigui controlat, hi pot haver risc de represa.La virulència de les flames va arribar a cremar també un camió dels bombers. Durant les tasques d'extinció, hi ha hagut disset bombers ferits. La majoria són lleus, sobretot per inhalació de fum; tot i que un d'ells ha hagut de ser hospitalitzat després de patir una caiguda.Per facilitar la feina dels efectius d'emergències, i també davant el risc que suposaven les flames, s'han hagut de tallar diversos trams de carreteres. Entre aquestes, les RD 618 i 914 i les carreteres departamentals 2 i 11. A més, el trànsit ferroviari a la línia que connecta Perpinyà amb Cervera de la Marenda també s'ha interromput.A partir de la mitjanit, i amb la millora de la situació, les autoritats han permès que la majoria dels desallotjats poguessin tornar als càmpings. Dels quatre que s'havien desallotjat arran del foc, tres d'ells s'han reobert. Els turistes que no han pogut tornar han passat la nit a sales habilitades per l'Ajuntament d'Argelers.El ministre de l'Interior francès, Gérald Darmanin, ha agraït la feina dels efectius d'extinció a través de les xarxes socials. «El foc ja està estabilitzat; ha recorregut 500 hectàrees i nombrosos habitatges s'han pogut salvar. Un càmping s'ha destruït, amb unes 800 persones que hauran de ser reallotjades», ha piulat Darmanin a la xarxa social X. El ministre ha manifestat el seu «ple suport» als efectius d'extinció i ha lamentat que alguns d'ells hagin resultat ferits quan atacaven les flames.