Una exposició sobre Harry Potter arribarà a Barcelona a la tardor

El visitant podrà practicar 'quidditch', preparar una poció, replantar mandràgora i guanyar punts per a la casa a Hogwarts

Actualitzada 13/06/2023 a les 11:53

L'exposició itinerant Harry Potter: The exhibition arribarà a Barcelona a la tardor en el marc de la gira europea. La mostra permetrà als visitants practicar el quidditch, preparar una poció, replantar mandràgora, guanyar punts per a la seva casa de Hogwarts mentre coneixen els secrets que s'amaguen rere les càmeres. També s'exposen els vestits, l'atrezzo i les imatges de la producció de Broadway Harry Potter i el llegat maleït. El públic també podrà veure els vestits originals i accessoris autèntics mentre fa un recorregut personalitzat per entorns immersius. Els organitzadors han obert una llista d'espera per ser els primers en conèixer les novetats de la mostra més completa sobre el Món Màgic.Fins ara, ha rebut més d'1,2 milions de visitants a tot el món.