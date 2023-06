Recalca que cal comprar en punts autoritzats i respectar la distància de llançament amb el bosc per evitar incendis

11/06/2023 a les 10:48

El sector pirotècnic preveu incrementar les vendes per aquest Sant Joan en un 10% respecte l'any 2022 i arribar als 20 milions d'euros de facturació. El col·lectiu assegura que els valors assolits en l'anterior campanya ja van igualar els d'abans de la pandèmia, fet pel qual ja han girat full del tot. Enguany, tot i les pluges registrades al maig i en els primers compassos de juny, concentren esforços en conscienciar de la necessitat de llançar material amb les distàncies corresponents amb les zones boscoses, de 500 metres, per evitar incendis en plena situació de sequera.Amb tot, insisteixen que cal comprar productes sempre en punts de venda oficials per evitar adquirir productes en mal estat o defectuosos. «Esperem superar les dades de l'any passat en un 10% i arribar a una facturació de 20 milions d'euros», explica a l'ACN el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, Josep Maria Vilardell.

El sector ha notat una tendència a l'alça en els darrers anys a adquirir productes lluminosos, com les fonts, però també les bateries, que llancen el material pirotècnic de manera recta, mentre que els trons i els coets segueixen mantenint vendes, però en menor mesura. «També hem reduït una mica els voladors, s'intenta aconsellar les bateries pel respecte als boscos, no volem eliminar producte, però la tendència és de productes amb menys soroll», afegeix.