Berga vibra amb l'última Patum de Lluïment

En la recta final de la festa, l'alcalde de la ciutat n'ha fet una valoració «molt positiva» en tots els sentits

11/06/2023 a les 20:21

A les dotze del migdia, just després de la Missa Major, les campanes de l'església de Santa Eulàlia han donat el tret de sortida de la darrera Patum de Lluïment. Ni la pluja, que ha anat guanyant intensitat durant l'hora que ha durat, ha evitat que centenars de persones, molts paraigües en mà, hagin omplert la plaça per saltar amb totes les comparses -Turcs i Cavallets, Maces, Guites, Àliga, Nans Vells, Gegants i Nans Nous-, llevat dels plens, que ho faran aquest diumenge a la nit. Davant la decepció del públic, finalment la pluja ha obligat a suspendre els Tirabols per preservar les comparses, moltes d'elles centenàries. En la recta final de la Patum, l'alcalde Ivan Sànchez n'ha fet una valoració «molt positiva» en tots els sentits.En una edició de La Patum que no ha parat de mirar al cel des del primer dia, aquest diumenge la pluja ha fet acte de presència puntualment a l'inici de la Patum de Lluïment, com ja va fer ahir a la nit durant el passacarrers que va començar més tard. Tot i que l'afluència de públic ha estat clarament inferior a la primera Patum de Lluïment de dijous, centenars de persones han omplert la plaça de Sant Pere.Amb les comparses tapades amb impermeables, totes elles, a excepció dels Plens, han pogut fer els seus salts amb normalitat. La pluja però, que ha anat guanyant intensitat durant els salts, ha obligat finalment a suspendre el Tirabols per evitar que les centenàries comparses es fessin malbé. Tot i decepció del públic, que les ha reclamat durant uns minuts, la Patum de Lluïment d'aquest diumenge ha finalitzat als volts de la una del migdia.