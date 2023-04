Volkswagen prepara la concentració més gran de furgonetes d'Espanya a Girona

La FurgoVolkswagen 2023 se celebrarà del 19 al 21 de maig a Sant Pere Pescador

Actualitzada 11/04/2023 a les 12:56

Del 19 al 21 de maig d'aquest any 2023, Volkswagen tornarà a organitzar la concentració de furgonetes més gran d'Espanya, i una de les més grans d'Europa. Com sempre, ho farà al Càmping La Ballena Alegre de Sant Pere Pescador, a Girona.Aquesta serà la 19a edició del FurgoVolkswagen que, aquest 2023, comptarà amb diferents activitats i sorpreses perquè l'acte esdevingui un cap de setmana inoblidable.Tots els qui tinguin intenció d'assistir, sigui amb furgoneta o sense, hauran d'inscriure's en aquest link . També es podrà assistir a les activitats programades sense necessitat de passar la nit al càmping.El càmping habilitarà parcel·les pet friendly per tots els assistents que vulguin portar les seves mascotes.