Considera el ministre còmplice del «desmantellament encobert» del cos i lamenta el clima «hostil» que viuen els agents

Actualitzada 11/04/2023 a les 12:02

L'associació policial Jucil ha afirmat que des de l'inici del procés més d'un miler de guàrdies civils han marxat de Catalunya. En una roda de premsa al Col·legi de Periodistes l'organització ha retret al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que no hagi complert el seu compromís de reconèixer aquest territori com a «zona d'especial singularitat» per la situació «hostil» que viuen els agents desplegats en aquest territori i les seves famílies.Ha denunciat que els fills dels policies segueixen patint «assetjament escolar» i ha lamentat que «el Govern es negui a complir amb la sentència del 25% de castellà». Així, ha acusat el ministre de ser còmplice del «desmantellament encobert» del cos a Catalunya i n'ha demanat la dimissió.