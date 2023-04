Un soci del club de tir de Canovelles: «Mai ha passat res, som els que estem més controlats»

Un grup de persones s'han acostat fins al recinte que està tancat arran del tiroteig d'aquest dissabte

09/04/2023 a les 20:20

Indignació a l'exterior del Club de Tir de Granollers, a Canovelles, on ahir al vespre va morir l'encarregat. El presumpte autor, que va fugir després de disparar-li mortalment, ha sigut detingut per la Policia Nacional a Múrcia aquest matí.Un dels socis, Pedro Lumbreras, ha anat avui fins al recinte per tenir més informació i ha explicat que se n'havia assabentat pels mitjans. «Mai ha passat res, som els que estem més controlats», explica. Subratlla que «tot està molt controlat», que hi ha càmeres de seguretat arreu i que només tenen accés els socis. «Cal un carnet per entrar», diu. La víctima era l'encarregat, que és qui vetlla perquè es compleixin les normes a la galeria de tir així com la venda de munició, entre d'altres feines.