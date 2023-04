Montserrat recupera els nivells prepandèmia per Setmana Santa amb una ocupació del 95%

Unes 8.000 persones diàries han visitat el monestir aquests dies

09/04/2023 a les 17:06

Montserrat és un dels punts turístics per excel·lència a la Catalunya Central durant la Setmana Santa. Aquest any la destinació ha vist com recuperava els nivells d'ocupació d'abans de la pandèmia.En concret, des de Dijous Sant fins Diumenge de Pasqua l'ocupació a l'Hotel Abat Cisneros i a les Cel·les d'Abat Marcet ha estat del 95%. D'altra banda, l'Hostatgeria es troba al 100% de la seva ocupació. Pel que fa als dies que no han estat festius, de Diumenge de Rams fins dimecres, l'ocupació ha rondat el 50%.Des de l'Abadia de Montserrat remarquen que aquestes dades són similars a les dels anys 2018 i 2019, abans de la pandèmia. Calculen que cada dia han visitat el conjunt religiós del monestir unes 8.000 persones.