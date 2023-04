Fiscalia demana presó permanent per a la dona que va matar la filla a Sant Joan Despí el 2021

L'acusada va admetre els fets i va dir que havia intentat suïcidar-se després

Actualitzada 09/04/2023 a les 12:21

La fiscalia i l'acusació particular demanen presó permanent revisable per a la dona que va matar la seva filla de 4 anys el maig del 2021 a Sant Joan Despí (Baix Llobregat). L'acusen d'un delicte d'assassinat amb traïdoria amb l'agreujant de parentiu sobre víctima menor de 16 anys, segons els escrits als quals ha tingut accés l'ACN. La nena va morir a mans de la seva mare, que va utilitzar la menor com a eina per fer-li mal al pare. L'acusada, Cristina R., va confessar davant del jutge del cas que feia mesos que planificava com acabar amb la vida de la menor, a qui va asfixiar després d'haver-la drogat amb pastilles. El cas de la Yaiza va generar debat públic perquè inicialment no es va registrar legalment com a violència familiar.L'acusada, que aleshores tenia 35 anys, havia estat parella del pare fins el 2019 i, des d'aleshores, la nena vivia en setmanes alternes amb la seva mare al domicili de la seva àvia materna, a Sant Joan Despí, d'acord amb el règim de custòdia compartida. El vespre del 30 de maig mare i filla van anar a dormir juntes a l'habitació que compartien després de dir bona nit a l'àvia cap a les 21.30 hores. La mare li va subministrar substàncies sedants o tranquil·litzants. Ja de matinada, segons les acusacions, la processada va atacar la nena asfixiant-la amb la intenció de matar-la. La menor no va tenir cap possibilitat de defensa, perquè estava sedada, en una habitació tancada i en mans de la seva mare, asseguren els escrits.