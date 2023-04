Finalitza la 'rave' de Cervià de Ter amb la marxa dels últims assistents

Una cinquantena de persones seguien a la festa

Actualitzada 10/04/2023 a les 19:08

La rave de Cervià de Ter (Gironès) ha acabat a mitja tarda després que la cinquantena de persones que hi quedava hagin abandonat l'antiga sorrera que hi ha al costat del riu Ter.Des de primera hora d'aquest dilluns el nombre d'assistents havia baixat fins a la cinquantena i quedaven una trentena de vehicles. Tot i així ja s'havien desmantellat l'escenari i altres estructures de la festa que va començar el dijous a la nit. Tots aquells que sortien en cotxe, però, havien de passar per l'accés que els Mossos tenien habilitat, on els identificaven i els feien controls de droga i alcohol. Molts d'ells tornaven a peu, camp a través.Finalment, a mitja tarda, han acabat marxant els últims assistents i la policia ha aixecat el dispositiu.