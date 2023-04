Detingut a Múrcia el presumpte autor de la mort d'un treballador d'un club de tir de Canovelles

L'arrestat obliga dues dones, a punta de pistola, a traslladar-lo en vehicle fins a la capital murciana

09/04/2023 a les 20:11

La Policia Nacional ha detingut a Múrcia el presumpte autor de la mort per arma de foc d'un treballador del Club de Tir Precisió Granollers. L'arrestat té 19 anys i ha obligat dues dones, a punta de pistola, a traslladar-lo en vehicle fins al capital murciana. Allà, ha estat localitzat i arrestat, segons ha informat la Policia Nacional. Segons han indicat fonts policials a l'ACN, la detenció s'ha produït cap a les vuit del matí d'aquest diumenge a l'estació de tren de Múrcia del Carmen. Segons han confirmat fonts del Ministeri de Defensa, és un exmilitar de l'Exèrcit de Terra que va estar poc temps de servei i es va donar de baixa voluntària.

Segons fonts policials, el detingut ha obligat dues dones a traslladar-lo en vehicle des de Catalunya fins a Múrcia a punta de pistola. Un cop hi han arribat, l'home les ha deixat a la zona del centre de la ciutat i l'arrestat s'ha traslladat a l'estació de tren. Les dones han trucat a la policia alertant que l'home estava a Múrcia i els agents han detingut el presumpte autor de la mort del treballador del club de tir a l'estació cap a les vuit del matí. En el moment de la detenció, l'arrestat duia dues armes de foc carregades de munició i una arma blanca.

Es tracta d'un home que feia uns quatre anys que treballava com a responsable-instructor del club i que en portava molts més com a soci, segons han explicat a l'ACN fonts del club. A les portes del club de tir, aquest diumenge s'hi han penjat un cartell signat per la junta on s'informa que el local romandrà tancat fins dimecres que ve per la mort del seu encarregat.