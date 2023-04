Barcelona obre la temporada de bany al mar amb només una dutxa per platja per la sequera

S'amplia un 20% l'espai per a gossos, es manté la prohibició de fumar a la sorra i es regularan els esports

09/04/2023 a les 18:00

La ciutat de Barcelona ha iniciat aquest mes d'abril la temporada mitjana de platges i, per tant, es posen en funcionament els serveis corresponents. La temporada mitjana estarà en funcionament de l'1 al 10 d'abril, tots els caps de setmana d'abril i del mes de maig i del 18 al 25 de setembre.A partir del dissabte 27 de maig s'iniciarà la temporada alta de bany amb l'activació de la resta de serveis en horari extensiu, i acabarà el 17 de setembre. Del 18 al 25 de setembre tornarà a ser temporada mitjana.Els lavabos públics i les dutxes, així com les guinguetes reprenen el seu servei, però degut a la declaració d'estat d'excepcionalitat per sequera hidrològica només hi ha disponible en funcionament una sola dutxa per platja.