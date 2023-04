Barcelona és la gran ciutat de l'estat espanyol que utilitza menys el cotxe per anar a treballar

Segons les dades de l'INE, joves i dones son els qui fan servir més el transport públic

09/04/2023 a les 11:22

Barcelona és la gran ciutat de l'estat espanyol que menys utilitza el cotxe per anar a treballar amb un 24% de gent que utilitza aquest vehicle per desplaçar-se al seu lloc de feina, una dada que contrasta amb les de les altres grans ciutats com Madrid on arriba a un 43%, Màlaga que destaca amb un 56% o Sevilla amb un 53%.Les dades formen part de l'Enquesta de Característiques Essencials de la Població i els Habitatges de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que proporciona informació al voltant de la mobilitat. Segons el document, la diferència pot atribuir-se a diferents explicacions, des de les característiques de densitat urbana fins a la disposició de la xarxa de transport públic o les polítiques de restricció de la circulació.