Trias tanca un pacte amb el PDeCAT per a les eleccions a Barcelona

El candidat de Junts explicarà la setmana vinent els acords amb diversos partits

Actualitzada 08/04/2023 a les 18:20

El candidat de Junts a Barcelona, Xavier Trias, ha tancat un pacte amb el PDeCAT de cara a les municipals, segons ha avançat ell mateix en una entrevista a Europa Press. Feia mesos que Trias mantenia converses amb el partit de David Bonvehí per definir el seu encaix en la seva candidatura per disputar l'alcaldia a Ada Colau. Des de l'equip de Trias asseguren que la setmana que ve explicarà l'acord que té amb el PDeCAT i «més partits». A Junts van donar mans lliures a Trias per configurar la seva llista electoral, si bé a principis d'aquesta setmana passada remarcaven que de moment no han fet cap coalició electoral amb el PDeCAT a Catalunya.De fet, Bonvehí pràcticament ja havia descartat una coalició a principis de març i demanava que la gent del seu espai es pogués sentir «identificada» amb la llista de Trias.Després que Junts i el PDeCAT trenquessin el 2020, Trias es va mantenir durant un temps en aquesta segona formació i no va ser fins a la tardor del 2022 que va estripar el carnet, just abans d'acceptar l'oferta de Junts per encapçalar la llista per Barcelona.