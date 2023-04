Rescat nocturn de nou hores de dos escaladors atrapats al Pedraforca

Els dos muntanyencs, una dona de 24 anys i un home de 50, havien quedat encallats a la via Estasen

Actualitzada 08/04/2023 a les 12:54

Els Bombers de la Generalitat han treballat aquesta nit i matinada en el rescat de dos escaladors atrapats a la muntanya del Pedraforca, a Saldes (Berguedà). Els dos muntanyencs, una dona de 24 anys i un home de 50, havien quedat encallats a la via Estasen després de trencar-se'ls-hi una de les cordes per un despreniment de roques.En no poder continuar cap amunt i en fer-se de nit, els dos escaladors van avisar de la seva situació a les 20.43 hores d'ahir divendres. Quatre dotacions dels GRAE de Bombers de Cerdanyola i la Seu d'Urgell es van posar en marxa i van poder arribar fins a la parella pels voltants de les 02.00 hores de la matinada. Els muntanyencs van ser assegurats i es va començar l'escalada fins al cim del Pedraforca.En arribar a dalt, els efectius del GRAE van decidir que la davallada per la tartera era segura i, a les 03.30 hores de la matinada, van iniciar el descens per arribar cap a les 06.00 hores al refugi Lluís Estasen, a 1.675 metres. Els dos escaladors –veïns de Sitges- estan sans i estalvis, i només presenten símptomes lleugers d'hipotèrmia.