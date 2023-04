Les mones sense sucre s'obren pas a les pastisseries enmig de la preocupació per la dieta i les intoleràncies

Els negocis s'adapten a les noves necessitats dels clients substituint ingredients però mantenint la tradició

08/04/2023 a les 11:15

La creixent preocupació de molts consumidors per la salut, la dieta i les intoleràncies alimentàries ha obert nous nínxols de mercat impensables fins fa poc. És el cas, per exemple, de les mones sense sucre, un fenomen que gradualment va agafant força a Catalunya. A Barcelona no és difícil trobar obradors que adaptin les seves receptes a un públic cada cop més exigent i amb gustos i necessitats variades.A les pastisseries Paic-Stop Sucre i la Palma, al districte de Sant Martí, venen des de fa anys mones on el dolç tradicional ha sigut substituït per altres edulcorants alternatius. L'objectiu és mantenir aquesta arrelada tradició de Pasqua adaptant-se a un públic que, avui en dia, demanda més variants sense gluten, lactosa o sucre.