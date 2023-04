La 'rave' de Sant Jordi Desvalls continua i els Mossos controlen els accessos de vehicles

Unes 300 persones es concentren a la festa il·legal en una antiga sorrera a tocar del riu Ter

08/04/2023 a les 12:06

La 'rave' de Sant Jordi Desvalls (Gironès) continua activa aquest dissabte i els Mossos d'Esquadra controlen els accessos de vehicles per evitar que hi arribin més participants.No obstant això, molt dels assistents esquiven els talls de la policia arribant-hi a peu per camins secundaris o corriols. Unes 300 persones es concentren en aquesta festa il·legal situada en una antiga sorrera a tocar del riu Ter, a cavall dels municipis de Sant Jordi Desvalls, Cervià de Ter i Sant Joan de Mollet.Nombrosos veïns de la zona s'han queixat de les molèsties nocturnes ocasionades pel soroll de la forta música i temen que la 'rave' pugui allargar-se fins al proper dilluns de Pasqua, 10 d'abril.