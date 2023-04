Iceta: «Ningú ha fet més pel diàleg que Pedro Sánchez»

El ministre defensa que la celebració de l'aniversari de Picasso «no vol amagar res», sinó aprofundir en la seva figura

Actualitzada 08/04/2023 a les 20:18

El ministre de Cultura, Miquel Iceta, ha reivindicat la política del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sobre Catalunya, que considera que explica que la situació «d'avui sigui radicalment diferent de la del 2017». «Qui va alçar bandera de diàleg és Pedro Sánchez, ningú ha fet més pel diàleg que ell», ha assegurat en declaracions al Museu Picasso de Barcelona amb motiu del 50è aniversari de la mort de l'artista. Iceta ha definit el pintor malagueny com el més rellevant del segle XX i recorda que se li han organitzat actes de celebració a nivell internacional. «Hem intentat preparar la celebració sense amagar res i aprofundint en tot», ha esgrimit.En aquest sentit, ha recordat Picasso com una persona compromesa, amb obres com el Guernica, que van tenir un «impacte a nivell global» i que han esdevingut símbols que «moltes generacions han fet seus».Alhora, ha reconegut que va ser un personatge «corprès per les seves pròpies passions humanes i una relació controvertida i tempestuosa amb les dones», com afirma que també es trasllada en la seva obra. «Va ser una persona amb les seves contradiccions i travessat per passions enormes i desbordades que expliquen, en part, les característiques de la seva obra», ha afegit.