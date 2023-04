Barcelona s'omple de turistes per Setmana Santa i anticipa un estiu prepandèmic

El bon temps omple carrers, hotels i monuments de riuades de visitants tot i l'augment de preus

Actualitzada 08/04/2023 a les 18:33

Els carrers de Barcelona lluïen aquest dissabte plens de turistes de tot el món. Després de diverses campanyes de Setmana Santa marcades per la covid i les restriccions a l'arribada de visitants asiàtics, la normalitat d'enguany anticipa un estiu totalment prepandèmic.Al front marítim, la Rambla i el Gòtic hi havia aquest matí riuades de viatgers. Tot i que la majoria eren europeus també n'hi havia de vinguts de l'Àsia. L'arribada de diversos creuers a la capital catalana també ha incrementat l'activitat dels guies turístics, que s'acumulaven a punts com la plaça Sant Jaume.Tot i l'augment de costos i preus, el ritme de treball genera optimisme del sector turístic, amb els bars plens i moltes botigues preveient augments de plantilla.