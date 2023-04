Els pastissers preveuen almenys igualar les vendes de mones de l'any passat

Les tradicionals de xocolata costen el mateix que el 2022 i les de pa de pessic s'encareixen un 5%

Els pastissers catalans encaren la venda de mones de Pasqua amb l'expectativa d'igualar o fins i tot superar les xifres de l'any passat, quan ja es van recuperar els registres prepandèmia. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu vendre més de 700.000 mones artesanes a tot Catalunya i assegura que els preus han pujat «molt poc» per l'impacte de la inflació. De fet, les tradicionals de xocolata costen el mateix que fa un any, mentre que les de pa de pessic s'han encarit un 5% perquè la farina, els ous i el sucre s'han disparat durant els últims mesos. Pel que fa a les temàtiques, destaquen les del Barça, Disney, Harry Potter i les de superherois, a banda dels tradicionals ous de xocolata o els pastissos.El president del Gremi de Pastisseria de Barcelona, Antoni Bellart, assegura que les perspectives són bones, afavorides també per les dates en què cau Setmana Santa. «És a principis de mes i això sempre és millor perquè la gent ha cobrat i hi ha més alegria», afirma en declaracions a l'ACN. «Fa bon temps i això també influeix a celebrar Pasqua millor», agrega.Entre les mones de xocolata, enguany les més demanades són les del Barça, Disney, Harry Potter, les de superherois o videojocs com el Fortnite. Més enllà dels personatges mediàtics, destaca la mona Mia, que ha fet el Gremi de Pastisseria en col·laboració amb la Universitat de Barcelona. Es tracta d'una figura de xocolata que representa una nena exploradora que estudia els minerals i que té per objectiu promoure la vocació científica entre els infants.A més, els pastissers asseguren que els pastissos tradicionals amb base de pa de pessic, mantega i xocolata i adornats amb figures de xocolata, fruita confitada i plomalls es mantenen com els més venuts. Bellart indica que aproximadament un 40% de les vendes són mones de xocolata, mentre que el 60% restant són pastissos. «És més econòmic i més fàcil de repartir en les trobades», diu Bellart.En relació amb els preus, els pastissers diuen que les de xocolata costen igual que l'any passat, tot i l'impacte de la inflació en les matèries primeres i l'energia que ha hagut d'afrontar el sector. Bellart explica que malgrat que la xocolata s'ha encarit al voltant d'un 17%, el cost més elevat de les mones de Pasqua és la mà d'obra dels pastissers, que dissenyen i fan els motlles de les mones. «Saps el que es pot vendre i a quins preus, i t'adaptes», explica. El president del gremi assegura que en els últims anys els clients compren mones més petites.En canvi, sí que s'han apujat lleugerament els preus dels pastissos fets amb pa de pessic, que com a molt són un 5% més cars que fa un any. En aquest sentit, Bellart recorda que els preus dels ous, la farina o el sucre s'han disparat durant l'últim any -molt per sobre del 5%-, de manera que els pastissers «no han trobat una altra alternativa», tot i ajustar els marges de benefici. «Intentem apujar el mínim els preus perquè volem que els clients vinguin i vendre moltes mones», subratlla Bellart.Per la seva banda, els clients asseguren que els preus són un factor que els influeix a l'hora de decidir quina mona comprar. En declaracions a l'ACN, la Conxi confirma que en el cas de les figures de xocolata no ha notat que s'hagin encarit, malgrat que reconeix que es tracta d'un producte de preu elevat, però que continua comprant per mantenir la tradició. «La xocolata té molta feina i les mones estan treballades», remarca.La Irene explica que aquest any és el primer que compra una mona de Pasqua per la seva fillola i admet que els preus d'algunes figures la van «sorprendre». «Volia comprar alguna cosa més gran, però al final vaig optar per una més petita i faré jo un pastís», detalla. «Si no, se'n va molt de pressupost», reconeix.Altres, en canvi, encara no han decidit què faran i es plantegen la possibilitat de fer la mona artesanal a casa. «El preu em farà decidir», assegura l'Eulàlia. «Si una mona m'ha de costar 70 euros, doncs no la compraré», sentencia.Després de tot, el president del Gremi de Pastissers assegura que no han percebut que aquest any arran de la inflació els clients hagin canviat els seus hàbits de compra. De fet, Bellart assegura que ja fa dies que la majoria de clients han encarregat les seves mones i els pastissers treballen a ple rendiment per poder lluir les seves figures i pastissos.