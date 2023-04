La grip baixa i els diagnòstics són una quarta part respecte el pic més alt de la temporada

La covid es manté estable i hi ha 292 pacients ingressats (-42) i 10 persones a l'UCI (+3)

Actualitzada 05/04/2023 a les 12:39

La grip continua a la baixa i els casos diagnosticats per l'Atenció Primària entre el 27 de març i el 2 d'abril se situen en 2.584, mentre que la setmana anterior van ser 3.802. Són dades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions (SiViC), que s'ha actualitzat correctament aquest dimecres. A finals de febrer es van superar els 10.000 casos. Pel que fa a la covid, es manté estable amb 1.519 casos diagnosticats aquesta setmana, una dada lleugerament superior a la de la setmana anterior, quan se'n van registrar 1.511. Hi ha 292 pacients ingressats, 42 anys menys que en el període anterior, i 10 persones a l'UCI, tres menys.El conjunt de les infeccions respiratòries agudes (IRA) continua baixant a Catalunya en la setmana tretze de l'any. Segons les dades actualitzades aquest dimarts, la taxa és de 440 afectats per 100.000 habitants i mostra un descens destacat respecte la setmana anterior (483).La incidència de la grip baixa en totes les franges d'edat, especialment en la franja de 15 a 44 anys, que continua sent la que més casos registra. Aquesta setmana hi ha 1.192 casos, mentre que la setmana anterior n'eren 1.747. Per darrere hi ha el grup de 45 a 59 anys, amb 529, 719 el període anterior, i el de 5 a 14 anys, amb 276, pels 511 de la setmana anterior. En els menors de 4 anys, s'han detectat 210 nous casos (350 la setmana anterior) i en els majors de 60, 377 (475 la setmana anterior).Salut informa de 1.519 positius per covid-19 en una setmana diagnosticats a l'atenció primària. L'anterior, entre el 20 i el 26 de març, se'n van diagnosticar 1.511. La taxa de casos per 100.000 habitants és de 30. Hi ha 292 pacients ingressats a planta, 42 menys que la setmana anterior. D'aquests, 211 tenen més de 60 anys. Hi ha 10 persones ingressades per aquesta malaltia a les Unitats de Cures Intensives (UCI), 3 més que la setmana anterior. Pel que fa a les defuncions, el Departament de Salut va deixar d'informar de les morts atribuïbles al coronavirus com havia fet anteriorment.Quant a la bronquiolitis, es manté a la baixa. En la darrera setmana, la xifra de diagnòstics ha estat de 321, mentre que la setmana anterior van ser 370.Per grups d'edat, s'han diagnosticat 242 casos de bronquiolitis en infants d'entre 0 i 4 anys, 173 dels quals en menors d'1 any. El pic de la bronquiolitis també es va avançar aquesta temporada i va ser molt més alt que altres anys.