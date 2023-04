El PSC (34-40 escons) guanyaria les eleccions, seguit d'ERC (29-34) i Junts (22-28), segons el CEO

PPC i CUP obtindrien 8-12 diputats, ECP 7-12 i Vox aniria darrere amb 7-10, mentre que Cs podria desaparèixer

Entre el 38% i el 47% de vot independentista

L'anterior baròmetre

Transferències de vot i segon vot

El PSC guanyaria les eleccions al Parlament amb entre 34 i 40 diputats, amb fins a 7 escons més que els actuals, segons el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). En segon lloc s'hi mantindria ERC, amb una forquilla entre 29 i 34 diputats –en podria perdre fins a 4-, mentre que Junts quedaria en tercer lloc amb entre 22 i 28 diputats –fins a 10 menys que els actuals-.A la quarta posició s'hi situen tant el PPC com la CUP, tots dos amb una forquilla de 8 a 12 diputats, mentre que els seguirien els comuns, amb entre 7 i 12 diputats, i Vox amb entre 7 i 10. Cs podria quedar fora de la cambra, amb entre 0 i 5 diputats. Segons l'enquesta podria perillar la majoria independentista amb una forquilla d'entre 59 i 74 diputats. Actualment n'hi ha 74.El partit més votat seria el PSC, amb el 23-27% del vot, seguit per ERC (18-22%) i Junts (14-17%). Els seguiria el PPC (7-9%), els comuns (6-9%), mentre que la CUP i Vox empatarien al 6-8% de vots. Cs n'obtindria entre el 3 i el 5%.Després que a les darreres eleccions s'aconseguís arribar a la fita del 52% de vot independentista, que no s'havia assolit mai en uns comicis, segons l'enquesta l'independentisme no aconseguiria revalidar aquesta xifra. El CEO apunta que el vot conjunt als tres partits independentistes oscil·laria entre el 38% i el 47%.En aquest nou baròmetre del CEO no hi ha grans diferències respecte a l'edició del novembre. En el cas dels socialistes baixa només un diputat la forquilla, mentre que ERC en baixa un per la part baixa i dos per l'alta. En el cas de Junts sí que hi ha canvis més substancials, ja que la darrera enquesta els donava de 19 a 24 escons i ara passen a 22-28, tot i que encara queden lluny dels 32 actuals.El PPC, que al darrer CEO aconseguia entre 11 i 16 diputats, baixa i passa a guanyar-ne entre 8 i 12, tot i que encara és molt superior als 3 que té actualment. Els comuns pujarien lleugerament entre enquestes i passen dels 6-10 escons a 7-12, mentre que Vox es quedaria pràcticament igual. El darrer baròmetre ja apuntava a la possibilitat que Cs no obtingués representació.Pel que fa a les transferències de vot respecte les anteriors eleccions els partits que tenen unes taxes més elevades de retenció de vot són el PSC, Vox i la CUP, mentre que Cs té les més baixes i el seu votant es repartiria entre Vox i PSC o PPC.D'altra banda, en ser preguntats per qui votarien si tinguessin un segon vot, ERC és la segona opció preferida per Junts (el 46% ho indica), la CUP (39%) i els comuns (28%). Els votants d'ERC repartirien el seu vot entre Junts (22%), CUP (20%) i PSC (19%). El 31% dels socialistes diuen que no votarien ningú i el 24% votaria ERC. La segona opció de Vox seria el PPC (41%) i els votants de Cs es debatrien entre PSC i PPC (25%). El 24% de votants del PPC no utilitzaria el segon vot i el 23% l'enviaria a Vox.