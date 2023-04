El 50% dels catalans són contraris a la independència de Catalunya i el 43% hi estan a favor, segons el CEO

Els ciutadans posen una nota de 4,2 a la gestió del Govern i només els simpatitzants d'ERC i comuns li donen més d'un 5

Actualitzada 05/04/2023 a les 14:40

Valoració del Govern

Valoració dels líders

33% a favor d'una independència pactada

El 50% dels catalans està en contra de la independència de Catalunya mentre que el 43% hi està a favor, segons el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). En comparació amb l'última enquesta sobre aquesta qüestió, de l'octubre del 2022, no hi ha canvis substancials, si bé el suport a la independència puja un punt percentual. En canvi, el 77% dels catalans està molt o bastant d'acord amb el dret a decidir en un referèndum, i només un 16% hi està molt o bastant en desacord. D'altra banda, els catalans suspenen amb un 4,2 sobre 10 de mitjana la gestió del Govern de la Generalitat dels darrers mesos. Tot i així, un 51% l'aprova i només un 44% la suspèn.El treball de camp del baròmetre s'ha dut a terme del 27 de febrer al 24 de març a una mostra de 2.000 persones de 18 anys i més.Segons el CEO només els simpatitzants d'ERC –que forma part del Govern- i els comuns posen més d'un 5 de mitjana a la gestió de l'executiu, amb un 5,2 i un 5, respectivament. El PSC li posa un 4,7 i Junts -que formava part del Govern fins l'octubre del 2022- li posa un 4,4. La CUP puntua el Govern amb un 3,9, el PPC amb un 3,7 i Cs amb un 3,5. Els simpatitzants de Vox són els que posen pitjor nota al Govern, amb un 1,6.El 72% dels simpatitzants d'ERC aprova la gestió del Govern, mentre que el 65% i 61% dels comuns i del PSC, respectivament, també li donen més d'un 5. La meitat dels simpatitzants de Junts –un 53%- també aprova l'executiu.En el cas del govern espanyol, la nota mitjana és un 4,1 i hi ha un empat al 49% entre els que l'aproven i els que el suspenen. En aquest cas només l'aproven les notes mitjanes dels socialistes (5,8) i els comuns (5,4), que són els dos partits que integren l'executiu.Tots els líders de partit obtenen notes mitjanes per sota del 5 sobre 10. De totes maneres, el més ben valorat és Oriol Junqueras (4,9), seguit de Jaume Asens (4,6), Pere Aragonès i Jéssica Albiach (4,5), Eulàlia Reguant i Dolors Sabater (4,4) i Salvador Illa (4,2). Carles Puigdemont és puntuat amb un 4 i Laura Borràs amb un 3,7. El més mal valorat és Ignacio Garriga, amb un 1,9.Pel que fa als seus propis votants el més ben valorat és Carles Puigdemont (7,7) i la que rep una nota més baixa és Lorena Roldán (4,2), mentre que si es té en compte els votants d'altres formacions que no siguin la pròpia qui té més bona nota és Jaume Asens (4,5).Els líders més coneguts pels ciutadans són Carles Puigdemont (98%), Oriol Junqueras (96%), Inés Arrimadas (91%) i Pere Aragonès (87%).En relació a la independència, un 33% prefereix una independència pactada i el 31% opta per la unitat d'Espanya també pactada. En canvi, la independència unilateral només té el suport del 9% i la unitat de l'Estat també sense negociació compta amb la validació del 10% dels ciutadans. El partit que més suport dóna a la unilateralitat per aconseguir la independència és Junts (45%), seguit de la CUP (36%). Només el 12% de simpatitzants d'ERC aposta per la unilateralitat, vers el 73% a favor del pacte.A banda, un 74% dels enquestats prefereix una república i el 12% opten per una monarquia. El 51% dels catalans està poc satisfet amb el funcionament de la democràcia i el 21% no ho està gens. Només el 27% n'està molt o bastant satisfet.