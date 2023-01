Girona: Detinguts dos homes que portaven dos fusells d'assalt kalàixnikov al maleter del cotxe

Els fets han passat aquest dilluns a la matinada a l'àrea de servei que hi ha a l'AP-7 a Garrigàs. Poc abans d'un quart de quatre de la nit, una patrulla de Trànsit dels Mossos, que circulava per l'autopista en sentit sud, s'ha aturat a fer benzina. Ha estat aleshores quan els agents han vist com un home que estava al costat d'un altre vehicle, també a la zona de sortidors, es posava nerviós i feia indicacions a un altre que estava a l'interior pagant.

Davant les sospites que poguessin portar alguna cosa il·lícita, els Mossos han decidit aturar els dos homes i identificar-los. Segons la documentació que han facilitat als agents, i que ara s'està comprovant per veure si és certa, un d'ells és un francès de 31 anys; i l'altre, un jove de 25 anys procedent de Mauritània.

Quan els agents han obert el maleter, a dins hi han trobat dos fusells d'assalt AK-47, més coneguts com a kalàixnikov. Les dues armes estaven inutilitzades, tot i que com expliquen els Mossos, s'està a l'espera de l'informe de la unitat de balística del cos per certificar-ho.

A més, els policies també han comprovat com el cotxe en què viatjaven portava plaques de matrícula falses (perquè els números que hi apareixien no es corresponien amb el del bastidor). Per això, els Mossos han detingut els dos homes per un delicte de tinença il·lícita d'armes i un altre de falsificació documental. A un dels arrestats, a més, la policia francesa també l'estava buscant.