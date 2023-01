Barcelona: Detingut per agredir amb violència un jove que duia una samarreta antifeixista el juny

La víctima, que era menor d'edat, va patir lesions a un ull i diverses contusions a la cara

Actualitzada 29/01/2023 a les 12:08

Una operació conjunta de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) ha permès la detenció d'un home que va agredir amb violència un jove que portava una samarreta antifeixista el 5 de juny passat a Barcelona. Els fets es van produir de matinada a la zona d'oci nocturn del districte de Sant Martí i la víctima, que era menor d'edat, va patir lesions en un ull, diverses contusions a la cara i seqüeles psicològiques.L'arrestat és un home de 36 anys i se li imputa un delicte de lesions amb l'agreujant de discriminació ideològica, i també un delicte contra la integritat moral. La detenció s'ha materialitzat set mesos després, el 21 de gener, a la mateixa zona d'oci nocturn de Sant Martí per part d'una patrulla de la GUB.Les gestions d'investigació dels Mossos d'Esquadra van permetre identificar l'autor dels fets i emetre una ordre de detenció, que s'ha produït finalment en una zona molt propera on es va desencadenar l'agressió al mes de juny. En el moment de l'arrest, al detingut se li va intervenir una navalla multi usos i un bastó estoc, una arma prohibida que amaga al seu interior un punxó metàl·lic amb capacitat de causar lesions molt greus.La principal hipòtesi dels investigadors és que l'home –d'ideologia ultradretana- estava preparat per a cometre alguna altra agressió amb motivació ideològica aquella mateixa nit. A banda del detingut, també s'han identificat dues persones més i ara s'investiga el seu grau de participació en els fets.