Sanitaris, professors i estudiants es manifesten: «Més diners als serveis públics i no al Quart Cinturó»

Unes 300 persones es concentren a la plaça de Sant Jaume després de la vaga de metges i d'educació

Actualitzada 28/01/2023 a les 13:03

Sanitaris, professors, estudiants i pensionistes han protagonitzat aquest dissabte una nova jornada de protesta per culminar la setmana de vaga de metges i sector educatiu. Unes 300 persones s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona per reclamar uns «serveis públics de qualitat» i millores en les condicions laborals de col·lectius menys visibles com les infermeres o els tècnics especialistes d'educació especial.«Calen més diners als serveis públics i no al Hard Rock o al Quart Cinturó», ha etzibat el representant de la CGT Ensenyament, Pedro Mercader. «Nosaltres seguirem lluitant perquè els diners de tots vagin al benestar de tothom i no cap a infraestructures que no demana ningú», ha continuat Mercader.