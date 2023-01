Pujar un patinet elèctric al transport públic comportarà sancions de fins a 200 euros

La prohibició temporal de sis mesos per viatjar amb el patinet elèctric al transport públic entrarà en vigor aquest dimecres 1 de febrer després de l'incendi d'un d'aquests vehicles de mobilitat personal en un vagó de FGC. El director general de l'ATM, Pere Torres, justifica la mesura per «garantir al màxim la seguretat dels usuaris» i perquè aquest període suposa un «temps raonable» per estudiar com reduir el risc a zero. Durant aquest mig any, pujar el patinet al transport públic pot comportar sancions de 200 euros. En canvi, els usuaris i les empreses de mobilitat lamenten aquesta prohibició. «És una decisió massa contundent», critica la directora de l'Associació d'Empreses de Mobilitat, Entorn Sostenible i Smart (AEMES), Neus Olea.



En declaracions a l'ACN, el director general de l'Autoritat del Transport Metropolità, Pere Torres, explica que durant aquests sis mesos se celebraran reunions amb operadors, fabricants i usuaris per tal de trobar una solució per minimitzar el risc d'incendi de les bateries d'aquests vehicles.

«No deixarem fora de la participació i reflexió ningú que pugui aportar algun aspecte o element que pugui ser d'interès», es compromet Torres, que assegura que la prohibició no hauria de d'allargar-se més enllà d'aquest període. «Si calgués una pròrroga, la faríem, però el propòsit és que no esdevingui permanent», apunta. Mentrestant, l'ATM anirà habilitant progressivament espais per estacionar els patinets a les estacions.

L'objectiu final, reitera, és garantir la seguretat. «Preservar la seguretat de les altres persones mereix a vegades actuacions contundents», argumenta el director general de l'ATM, que recorda que l'incendi d'un patinet en un vagó de FGC al novembre passat a Sant Boi de Llobregat va tenir lloc en una estació a l'aire lliure, amb poca gent i amb les portes del tren obertes. «Situem el mateix incident en el mateix tren, ple i en un túnel. Probablement no estaríem parlant de desperfectes i de dos ferits de poca consideració», afegeix.

Els usuaris veuen l'accident de Sant Boi de Llobregat com un cas puntual

Des de l'estació de Ferrocarrils de la Generalitat a Sant Cugat del Vallès, Cristina Leonelli explica que fa cinc anys que es desplaça amb patinet a la feina i que a partir de dimecres ho haurà de deixar de fer i ara haurà de destinar-hi més temps. «No estic del tot a favor de la decisió perquè l'explosió de patinets passa de tant en tant com amb mòbils i amb patinets trucats», assenyala.

Per la seva banda, Israel Carmona comenta a l'ACN que fa servir amb VMP per anar a Barcelona, on resideix la seva mare. «Això és un «engañabobos», perquè tu dus un mòbil o un portàtil amb bateria, i el mateix que va passar amb el patinet podria passar amb un mòbil o un ordinador», opina.

Un altre viatger de la companyia, Rómulo Orlando, comenta que passarà a utilitzar una bicicleta. En la mateixa línia, atribueix a l'incendi a partir del qual s'ha prohibit temporalment l'ús dels patinets a un possible trucatge del vehicle. «No vol dir que passi el mateix amb tots», lamenta. «Caldria considerar fer revisions a patinets, com la ITV per als cotxes, per assegurar-se que està en bones condicions», afegeix.

De la mateixa opinió és la directora de l'Associació d'Empreses de Mobilitat, Entorn Sostenible i Smart (AEMES), Neus Olea, que proposa que els patinets hagin de passar una inspecció tècnica, juntament amb mesures «més smart», com per exemple habilitar un QR que certifiqui que s'han superat aquests controls.

La directora de l'AEMES demana a l'ATM que es replantegi aquesta mesura i opti per d'altres més concretes per minimitzar el risc d'un altre incendi a l'interior del transport públic. «És una decisió que s'ha pres molt ràpid, és massa contundent», es queixa Olea, que sospita que l'incendi en un comboi de novembre de FGC a Sant Boi de Llobregat va estar causat perquè el patinet s'estava carregant. «És molt estrany que a un patinet li passi això si no està carregant», reitera la directora de l'associació en declaracions a l'ACN. En canvi, l'ATM desmenteix que en aquell moment estigués connectat a la corrent.

Olea, a més, proposa apostar pels patinets compartits. Per la directiva de l'AEMES, serviria per tenir un major control sobre aquests vehicles de mobilitat personal, estarien homologats i amb la velocitat limitada, un dels aspectes que més preocupen als vianants, sosté.

Tot i la prohibició a pujar els patinets elèctrics en el transport públic de l'ATM, les empreses del sector no creuen que es tradueixi en un descens de les vendes. «Si fos a llarg termini sí», puntualitza Olea, que critica que la prohibició va en contra de les crides a utilitzar més el transport públic.