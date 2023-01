Els estafadors envien una carta en la que simulen que són la policia catalana amb una citació d'un suposat tribunal

Actualitzada 28/01/2023 a les 13:40

Els Mossos d'Esquadra han alertat de nou aquesta setmana a través dels seus perfils a les xarxes socials que continua l'estafa en la qual ciutadans reben una carta en què els estafadors simulen que són la policia catalana amb una citació d'un suposat tribunal.«No hem enviat aquest correu, esborra'l i no donis cap dada personal», afirmen des dels Mossos. Al correu es diu que la situació és per una investigació per pornografia infantil i ciberpornografia, entre altres motius.