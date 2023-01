Salut i Metges de Catalunya busquen l'encaix jurídic per a millores organitzatives

El Departament de Salut i el sindicat Metges de Catalunya (MC) treballaran aquest cap de setmana per buscar l'encaix jurídic i econòmic de possibles millores organitzatives davant l'alta pressió assistencial del sistema sanitari i s'han emplaçat a una reunió el proper dilluns per concretar-les. Ho ha explicat el sotsdirector del CatSalut, Alfredo Garcia, a la sortida de la reunió d'aquest divendres, que ha acabat sense acord. El secretari general de MC, Xavier Lleonart, ha tingut la percepció que la vaga de facultatius d'aquest dimecres i dijous ha «sacsejat una mica el tauler» i Garcia ha admès que ha estat un «missatge clar» cap a Salut. El sindicat manté per ara la vaga de la setmana que ve, amb aturades parcials de dimecres a divendres.

Les negociacions entre Salut i Metges de Catalunya han arribat a un punt en què cal la incorporació dels equips jurídics, segons han explicat tant Lleonart com Garcia en acabar la reunió d'aquest divendres a la seu de la conselleria, que ha durat unes dues hores. La reunió ha estat encapçalada pel conseller de Salut, Manel Balcells, amb alts càrrecs del departament i representants de Metges de Catalunya.

Així, el departament i el sindicat treballaran amb els seus respectius equips aquest divendres a la tarda i el cap de setmana per trobar fórmules que permetin un «encaix jurídic, tècnic i econòmic», ha dit Garcia, de les propostes que es posaran sobre la taula en la reunió de dilluns.

Segons han explicat, seran propostes sobretot d'aspectes organitzatius i assistencials, punts clau en les negociacions, ja que el sindicat reclama mesures davant la sobrecàrrega laboral.

El sotsdirector del CatSalut ha assenyalat que en les negociacions han aprofundit en les agendes de visites –una de les màximes expressions de la sobrecàrrega dels sanitaris– i com abordar l'impacte de l'augment de la demanda assistencial. Lleonart ha afirmat que estan parlant de «fórmules de racionalització» de les agendes, ja que ara poden arribar a tenir entre 50, 60 i 70 visites al dia, 10 en una hora.

Pel que fa a l'increment retributiu que reclama el sindicat, Garcia ha indicat que en la reunió d'aquest divendres han parlat poc d'aquest tema i que Salut ha reiterat la seva posició: aquest aspecte s'ha d'abordar en les meses dels respectius convenis. Salut assegura que jurídicament no poden negociar salaris directament.

«Estem parlant de quines fórmules es poden activar perquè exercir la medicina en aquest país pugui ser atractiu, com la formació. Posem en aquest calaix moltes més coses que la retribució», ha afirmat, per la seva banda, Lleonat.

Els efectes de la vaga i les mobilitzacions

Sobre la vaga de facultatius d'aquesta setmana, amb una «alta participació» segons ha admès el departament, Garcia ha reconegut que ha enviat un «missatge clar» a Salut per «continuar treballant per trobar acords per desbloquejar la situació». També cal tenir present l'afectació assistencial de la vaga, amb unes 2.000 operacions i unes 5.000 agendes de visites ajornades.

Per la seva banda, el secretari general del sindicat ha tingut la percepció que la vaga «ha sacsejat una mica el tauler» i «ha permès abordar fórmules alternatives i amb més amplitud de mires a totes dues bandes per solucionar el conflicte».

Tres jornades més d'aturades

Metges de Catalunya manté ara com ara la convocatòria de vaga de la setmana que ve, amb aturades parcials de dimecres a divendres. Per la seva banda, Garcia ha reconegut que la vaga és un «element de pressió» però ha assegurat que les propostes que facin no aniran encaminades a desactivar la vaga sinó a millorar els problemes de la sanitat, com la manca de professionals i pel que fa a l'accessibilitat dels ciutadans al sistema.

La vaga d'aquest dimecres i dijous va tenir una partició elevada i mobilitzacions massives de bates blanques als carrers de Barcelona, en una setmana en què han confluït protestes d'altres sanitaris, docents i taxistes.