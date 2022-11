El 'Calendari de l'Ermità', ara a cau d'orella

La popular publicació torna amb la novetat que incorpora àudios amb els articles dels autors habituals, com fra Valentí Serra o Marcel·lí Virgili

Quina planta del Pirineu ens protegeix dels mals esperits? Quan és temps de sembrar el julivert? Quan floreixen els presseguers a Aitona i Alcarràs? Aquestes i centenars de preguntes més tenen la seva resposta en l'edició 2023 del, una publicació tradicional amb prop de 150 anys d'història que, malgrat el pas del temps, es manté fidel a la saviesa del món rural, la cultura popular i les tradicions, oferint continguts clàssics com les dades astronòmiques, el santoral, les festivitats, les dates de fires, mercats i festes majors, així com tota una sèrie de recomanacions per al bon conreu de les plantes de l'hort i el jardí. A més, està adornat amb gravats i il·lustracions, i també inclou una selecció de dites populars.

Editat per Edicions Morera, l'edició d'aquest any del calendari té com a tema central Una mirada al Pirineu. Enguany, a més incorpora una novetat destacada: la possibilitat d'escolar els articles dels autors habituals a través del codi QR que es publica a l'índex del Calendari.

Així, fra Valentí Serra, Arxiver dels caputxins, historiador i reconegut estudiós de la cultura popular, explica les propietats remeieres de dues plantes del Pirineu: l'asprella i el lletsó; el senyor Marcel·lí Virgili, personatge que forma part de l'equip de col·laboradors del programa Versió RAC1 i gran coneixedor de la saviesa popular parla, amb la seva fina ironia, de costums del Pirineu, personatges misteriosos i plantes que són un tresor; el folklorista Amadeu Carbó explica l'origen de la Flama del Canigó, i Fina Comas, blogger de cuinacinc.blogspot.com, parla de tradicions aragoneses sobre la tronca o toza i el tradicional ponx de Nadal.

D'altra banda, enguany la publicació torna a incloure el Calendari dels Nens i les Nenes, un original desplegable que es va començar a publicar ara fa cinc anys i que recull les festes i tradicions populars al costat d'altres no tan conegudes. La canalla també hi trobarà curiositats i observacions sobre el camp, la natura i alguns fenòmens astronòmics.



Tot plegat, acompanyat dels divertits dibuixos de Xavi Malet. Aquest Cestà pensat tant per penjar-lo a l'habitació de casa com perquè els mestres ho facin servir a l'escola, i s'inclou gratis amb el Calendari de l'Ermità.

La publicació també ofereix la guia més completa que existeix de fires, mercats i festes majors, revisada i actualitzada, el santoral català, els Centenaris 2023 (una selecció dels aniversaris més destacats que es celebraran durant 2023 relatius a personalitats, esdeveniments històrics, culturals o científics) i la Crònica Anual amb una relació dels fets i notícies nacionals i internacionals més destacables succeïdes des del mes de setembre de l'any 2021 fins a l'agost de 2022.