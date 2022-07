El Govern aprovarà a la tardor els estatuts de la seva companyia energètica pública

Es planteja un model que pugui subministrar energia a la mateixa Generalitat «a preus estables»

Actualitzada 24/07/2022 a les 11:25

El govern català preveu aprovar «a la tardor» els estatuts de la futura companyia energètica pública de la Generalitat, que es proposa «influir sobre el mercat elèctric», jugant un paper en les diferents activitats del sector.En una entrevista amb Efe, la directora general d'Energia, Assumpta Farran, ha explicat que el Govern baralla un model d'energètica pública que «no competeixi amb la resta de comercialitzadores que hi ha a Espanya» però sí que sigui capaç de subministrar energia a la mateixa Generalitat «a preus estables».El mes de novembre passat el Govern va aprovar el programa per al disseny i la creació de l'energètica pública de la Generalitat, de manera que un grup de treball ha encarregat diversos estudis previs per a determinar en quins àmbits actuaria aquesta empresa i amb quins actius energètics compta l'administració catalana.S'està determinant encara quin tipus de model societari hauria de tenir la nova energètica, però Farran ha deixat clar que la voluntat de la Generalitat és que aquesta empresa «incideixi sobre el mercat elèctric».«Podria arribar a ser una comercialitzadora, però no faria la competència a les 600 comercialitzadores que hi ha en el mercat», ha assegurat Farran, que ha precisat que la voluntat és generar energia perquè la pugui consumir la mateixa Generalitat, encara que respectant per a això les pròpies «regles del joc» del mercat, que separa les activitats de generació, distribució i comercialització.