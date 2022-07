Santa Coloma de Gramanet: Mossos i Policia Local reanimen un nadó inconscient al carrer

El menor, que tenia una febre molt alta, s'estava ofegant

Actualitzada 23/07/2022 a les 20:32

Agents de la Policia Local de Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès) i dels Mossos d'Esquadra han reanimat un nadó que s'estava ofegant al carrer. Segons ha informat l'Ajuntament, els fets han passat aquest dissabte a les 02.45 hores, quan la Policia Local ha rebut l'alerta dels Mossos per la presència al carrer d'una família amb un bebè que s'estava sufocant.Quan hi han arribat, la criatura estava inconscient, per la qual cosa li han fet maniobres de reanimació fins que ha recuperat la respiració i l'han pogut traslladar a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona. El menor tenia una febre molt alta segurament provocada per una infecció respiratòria, segons els serveis pediàtrics.